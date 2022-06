Résultat de la législative à Nogent-sur-Seine : en direct

Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement un écho à Nogent-sur-Seine au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 23,19% des voix à Nogent-sur-Seine, à la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 31,64% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,82% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Nogent-sur-Seine

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Nogent-sur-Seine, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 71,85% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,85% au premier tour, ce qui représentait 2 499 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à détourner les habitants de Nogent-sur-Seine (10400) des bureaux de vote.