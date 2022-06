Résultat des législatives à Noiseau - Election 2022 (94880) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Noiseau

Le résultat des élections législatives 2022 à Noiseau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Noiseau. Reste encore à savoir si les habitants des 6 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Noiseau. Le niveau de l'abstention atteint 49% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Val-de-Marne. Maud Petit a engrangé 25% des voix. Elle coiffe au poteau Marie-Carole Ciuntu (Les Républicains) et Mirabelle Lemaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 24% et 24% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Noiseau Mirabelle Lemaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,65% 24,22% Maud Petit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,21% 25,10% Marie-Carole Ciuntu Les Républicains 16,68% 24,28% Alain Philippet Rassemblement National 13,55% 16,42% Véronique Merlin Reconquête ! 5,27% 5,02% Isabelle Yvos Ecologistes 2,17% 2,36% Gerard Scotto Droite souverainiste 1,57% 1,06% Brigitte Moulin Divers extrême gauche 1,16% 1,36% Marie-Odile Perru Divers centre 0,72% 0,18% Denis Vicent Divers gauche 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Noiseau Taux de participation 47,57% 51,12% Taux d'abstention 52,43% 48,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,41% Nombre de votants 35 221 1 719

Législatives 2022 à Noiseau : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Noiseau (Val-de-Marne) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30,4% des voix au premier tour à Noiseau. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,6% et 19,9% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Noiseau avec 61,7% des voix, abandonnant donc 38,3% des votes à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il à même d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?