Résultat de la législative à Nortkerque : 2e tour en direct

19/06/22 18:57

La candidature Les Républicains a collecté 39,73% des suffrages lors du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National recueille 27,4% des voix. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 13,24% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,24% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours à Nortkerque. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 12,08%, 3,69%, 1,4% et 2,69% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 19,86% à Nortkerque pour ce premier tour des élections législatives.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Nortkerque. À Nortkerque, les 1258 électeurs rattachés à la 7ème circonscription du Pas-de-Calais se sont tournés vers la candidature Les Républicains. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 53%, ce qui représente 671 votants. Pierre-Henri Dumont a recueilli 40% des voix. Il est suivi par Marc de Fleurian (Rassemblement National) et Jean-Pierre Moussally (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 27% et 13% des votes. Toutefois, le résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais peut encore basculer si les électeurs des 24 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Nortkerque.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Nortkerque (62370) seront incités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 39,3% des votes au premier tour à Nortkerque. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,1% et 12,1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Nortkerque avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 61,1% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 38,9% des votes.