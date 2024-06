Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui a secoué le pays il y a une vingtaine de jours. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Ardres, avec 45,68%, soit 757 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 13,34% et Raphaël Glucksmann à 7,54%.

14:32 - Ardres avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022

La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. L'élection à la présidence de la République avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 37,8% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,34% et 14,69% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,35% des suffrages pour sa part. Au second tour, Marine Le Pen écrasait aussi Macron avec 57,97%.