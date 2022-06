Résultat de la législative à Nouvion-sur-Meuse : en direct

Les électeurs de Nouvion-sur-Meuse avaient donné 17,27% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,69% et 0,87% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 20,83% à Nouvion-sur-Meuse pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Nouvion-sur-Meuse, des sondages tout aussi pertinents ?

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho à Nouvion-sur-Meuse. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Or à Nouvion-sur-Meuse, Marine Le Pen figurait en tête de la dernière élection avec 43,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,3%. Arrivaient ensuite, avec 17,27%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,55%, Éric Zemmour.