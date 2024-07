Résultat des législatives 2024 à la Francheville (08000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À la Francheville, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20,14% des votes à la Francheville. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 24,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Les législatives à la Francheville peuvent-elles échapper au Rassemblement national ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si en France, les intentions de vote calculent une élection de 210 à 250 députés RN à l'Assemblée nationale, soit près de 160 de plus aux législatives 2024 par rapport aux dernières législatives, il faut réaliser néanmoins que le parti n'a grappillé que 7 points de plus entre le premier tour des législatives 2022 et celui des législatives 2024 sur place. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

20:29 - Quel verdict final pour le RN aux législatives à la Francheville ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à la Francheville ? Le RN parvenait également en pôle position à la Francheville lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. C'est en effet Laurent Richard qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 28,55% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,52%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Flavien Termet (Rassemblement National) a obtenu 35,88% des suffrages à la Francheville dimanche 30 juin 2024, pour le premier round de l'élection législative. Lionel Vuibert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Damien Lerouge (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant 22,57% et 20,14% des votants. C'est aussi Flavien Termet qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,33%, devant Lionel Vuibert avec 26,16% et Damien Lerouge avec 17,48%.

19:21 - Que retenir des européennes à la Francheville au niveau de la participation ? L'observation des résultats des scrutins électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. À la Francheville, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 est monté à 67,23%, plus élevé de 6 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 61,71% au niveau de la Francheville (08). Le taux de participation était de 54,81% il y a 5 ans. Pour information, au niveau national, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives 2024 à la Francheville ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à la Francheville, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à la Francheville pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,23%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,58% au premier tour, ce qui représentait 981 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,13% au premier tour. Au deuxième tour, 43,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à la Francheville ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à la Francheville Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des élections législatives à la Francheville comme dans toute la France. Avec une population de 1 657 habitants répartis dans 766 logements, cette ville présente une densité de 248 hab/km². L'existence de 86 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,16%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 41,35% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 787,21 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. En conclusion, à la Francheville, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.