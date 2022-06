Résultat de la législative à Novéant-sur-Moselle : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Novéant-sur-Moselle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Novéant-sur-Moselle. En direct 18:43 - Le bloc LFI-PS-EELV deuxième à Novéant-sur-Moselle La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 22,96% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours à Novéant-sur-Moselle. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,7%, 4,53%, 1,18% et 1,57% le 10 avril. Ce sont donc 25,98% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Novéant-sur-Moselle. 15:30 - La candidature Rassemblement National en tête à Novéant-sur-Moselle D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone masquent quelquefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Novéant-sur-Moselle. Au soir du premier round de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Novéant-sur-Moselle ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 26,38% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,96% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 22,64% des voix. 13:30 - À Novéant-sur-Moselle, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des élections législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1438 personnes en âge de voter au sein de la ville, 72,62% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 71,91% au premier tour, c'est-à-dire 1034 personnes. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 43,65% des électeurs à Novéant-sur-Moselle avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le député de Novéant-sur-Moselle se dévoilera ce dimanche 19 juin au soir Pour ce deuxième épisode des législatives de 2022 à Novéant-sur-Moselle, l'unique bureau de vote (Ecole Élémentaire) a ouvert ses portes à 8 heures et cessera d'accueillir les 1438 électeurs à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Novéant-sur-Moselle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Lisa Lahore Nouvelle union populaire écologique et sociale Ludovic Mendes Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Novéant-sur-Moselle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Novéant-sur-Moselle Ludovic Mendes (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,88% 22,64% Lisa Lahore (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,44% 22,96% Olivier Bauchat Rassemblement National 20,49% 26,38% Thierry Hory Les Républicains 14,47% 9,45% Raphaël Pitti Divers gauche 8,35% 6,19% Martine Mauser Reconquête ! 4,03% 3,42% Jean-Jacques Kurth Divers gauche 2,85% 3,26% Quentin Teixeira Ecologistes 1,35% 1,47% Jean-François Jacques Droite souverainiste 1,23% 1,14% Mario Rinaldi Divers extrême gauche 0,70% 1,63% Aurélie Contal Ecologistes 0,48% 0,65% Sandrine Said Divers 0,40% 0,49% Nadia El Barnoussi Divers gauche 0,32% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Novéant-sur-Moselle Taux de participation 44,84% 43,65% Taux d'abstention 55,16% 56,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,32% Nombre de votants 34 183 625

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Novéant-sur-Moselle. Les électeurs des 54 autres communes de la 2ème circonscription de la Moselle voteront-ils comme ceux de Novéant-sur-Moselle ? Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 56%. Au niveau de la ville, Olivier Bauchat a ainsi collecté 26% des suffrages. Il ressort devant Lisa Lahore (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 23% et 23% des suffrages.

Législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30,81% des suffrages au premier tour à Novéant-sur-Moselle. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,67% et 18,70% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 50,67% des suffrages face à Marine Le Pen (49,33%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.