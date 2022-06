Résultat des législatives à Novéant-sur-Moselle - Election 2022 (57680) [PUBLIE]

12/06/22 23:00

Résultat des législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle

Le résultat des élections législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Moselle

Le résultat de la législative à Novéant-sur-Moselle est tombé. L'issue finale de la législative au niveau de la 2ème circonscription de la Moselle résultera de la conduite des électeurs des 54 autres communes qui la composent. Au niveau de la ville, Olivier Bauchat a amassé 26% des suffrages. Il devance Lisa Lahore (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 23% des votes. La participation représente 44% des habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Novéant-sur-Moselle Ludovic Mendes Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,88% 22,64% Lisa Lahore Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,44% 22,96% Olivier Bauchat Rassemblement National 20,49% 26,38% Thierry Hory Les Républicains 14,47% 9,45% Raphaël Pitti Divers gauche 8,35% 6,19% Martine Mauser Reconquête ! 4,03% 3,42% Jean-Jacques Kurth Divers gauche 2,85% 3,26% Quentin Teixeira Ecologistes 1,35% 1,47% Jean-François Jacques Droite souverainiste 1,23% 1,14% Mario Rinaldi Divers extrême gauche 0,70% 1,63% Aurélie Contal Ecologistes 0,48% 0,65% Sandrine Said Divers 0,40% 0,49% Nadia El Barnoussi Divers gauche 0,32% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Novéant-sur-Moselle Taux de participation 44,84% 43,65% Taux d'abstention 55,16% 56,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,32% Nombre de votants 34 183 625

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Novéant-sur-Moselle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Quel verdict pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Novéant-sur-Moselle ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,7% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Novéant-sur-Moselle il y a deux mois. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,53% et 1,18% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,71% du côté de la gauche (et donc 24,41% en comptant les voix de Mélenchon). 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle ? A la dernière élection présidentielle, à Novéant-sur-Moselle, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place avec 30,81% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,67%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,7% et Éric Zemmour à 6,69%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN, lui, a courru après les 20%. 14:30 - À Novéant-sur-Moselle, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? L'une des clés des législatives sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Novéant-sur-Moselle. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 72,62% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,91% au premier tour, soit 1 034 personnes. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Novéant-sur-Moselle lors du premier tour des législatives ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins passés. Au moment des dernières élections législatives, parmi les 1 401 personnes en âge de voter à Novéant-sur-Moselle, 42,83% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 36,76% au round deux. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Novéant-sur-Moselle ? 13 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Novéant-sur-Moselle ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Les 1438 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner le bureau de vote et se prononcer pour cette première manche.

Législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Novéant-sur-Moselle ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30,81% des suffrages au premier tour à Novéant-sur-Moselle. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,67% et 18,70% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 50,67% des suffrages face à Marine Le Pen (49,33%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.