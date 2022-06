Résultat de la législative à Noyal-Châtillon-sur-Seiche : en direct

12/06/22 10:55

14 candidats sont en course dans la seule circonscription de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants élevé comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Les 5026 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 6 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de cette 1re manche.

Les électeurs de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ( Ille-et-Vilaine ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 34,9% des votes au premier tour à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 22,8% et 16,0% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Noyal-Châtillon-sur-Seiche avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 74,9% des voix, abandonnant ainsi 25,1% des suffrages à Marine Le Pen.