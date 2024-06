Résultat des législatives à Noyelles-lès-Vermelles : l'élection 2024 en direct

12:07 - Abstention à Noyelles-lès-Vermelles : les leçons des précédentes élections

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des législatives à Noyelles-lès-Vermelles (62980) ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,14% au premier tour et seulement 51,67% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Noyelles-lès-Vermelles ? Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 664 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,76% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,95% au premier tour.