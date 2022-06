Résultat des législatives à Offendorf - Election 2022 (67850) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Offendorf. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes auprès des 1998 citoyens d'Offendorf de la 8ème circonscription du Bas-Rhin. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription découlera de la conduite des électeurs des 100 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Bas-Rhin s'élève à 41%. Ludwig Knoepffler a ainsi enregistré 29% des suffrages. Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne Sander (Divers droite) le suivent grâce à dans l'ordre 26% et 18% des suffrages.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32,43% des votes au premier tour à Offendorf. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 32,30% et 9,82% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en décrochant 51,69% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 48,31% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Offendorf ( Bas-Rhin ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France.