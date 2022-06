Résultat des législatives à Oissery - Election 2022 (77178) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Oissery ( Seine-et-Marne ) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 39% des votes au premier tour à Oissery, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien parlementaire européen et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 20% et 17% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Oissery avec 64% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 36% des suffrages.