Résultat de la législative à Onet-le-Château : en direct

12/06/22 17:11

Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les dernières législatives, 54,12% des personnes habilitées à participer à une élection à Onet-le-Château avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 46,58% pour le dernier round.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Onet-le-Château, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui endossa le costume du troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 22% et 17% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Onet-le-Château grâce à 67% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 33% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les électeurs d'Onet-le-Château reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.