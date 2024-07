En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les supporters du Front populaire au Monastère ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés au niveau national sont un premier indicateur. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,5% des bulletins au Monastère. Une somme à compléter néanmoins avec les 24,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,71% pour Yannick Jadot, 2,01% pour Fabien Roussel et 2,7% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain au Monastère en 2 ans Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections législatives 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. Une marche de plus pourrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel résultat final au Monastère pour Ensemble aux législatives 2024 ? Revenir sur l'entre-deux tours de 2022 semble aussi plutôt sensé au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. A l'époque, aux législatives, Stéphane Mazars l'emportait déjà au premier tour dans la ville du Monastère, récoltant 41,65% des votes sur place. Sur la commune du Monastère, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 61,00% contre 39,00% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Que peuvent dire les résultats de dimanche dernier pour Le Monastère ? Selon les projections des sondeurs dévoilées depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Stéphane Mazars (Ensemble pour la République) a amassé 41,94% des votes au Monastère le 30 juin, lors du premier tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) et Léon Thebault (Nouveau Front populaire) avec 31,34% et 24,5% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de l'Aveyron, Stéphane Mazars glanant cette fois 43,58%, devant Jean-Philippe Chartier avec 31,48% et Léon Thebault avec 22,74%.

19:21 - Participation au Monastère : un sursaut par rapport au scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 au Monastère a été de 24,11%, moins haut de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 794 personnes en âge de voter au Monastère, 39,97% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,06% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - 75,89% de participation lors de la première étape des législatives 2024 au Monastère Au Monastère, le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des critères cruciaux de ces élections législatives 2024. Les résidents du Monastère ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 75,89%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 82,22% au premier tour, ce qui représentait 1 480 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,77% au premier tour et 48,26% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour au Monastère ? La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite serait de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens du Monastère.

17:29 - Le Monastère aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire du Monastère, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 308 habitants répartis dans 1 101 logements, cette commune présente une densité de 324 habitants/km². Ses 122 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,28%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,85% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 729,21 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Au Monastère, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.