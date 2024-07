Résultat des législatives 2024 à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (12130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de gauche à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac ? La Nupes ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va forcément influencer ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a récolté plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,62% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une hausse en comparaison des 15,54% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 23 points à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà progressé de 23 points sur place entre 2022 et 2024. Une marche de plus sera certainement atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat des macronistes de nouveau déterminant ce soir Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est logiquement à mettre en parallèle avec l'issue trouvée en 2022. Lors des législatives il y a deux ans, Stéphane Mazars l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, grattant 41,05% des suffrages sur place. Au second round,c'est encore Stéphane Mazars qui va glaner le plus de votes, avec 70,36% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,64%.

20:05 - Stéphane Mazars (Ensemble pour la République) en avance avec 45,85% à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac aux législatives A en croire les ultimes projections publiées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales des territoires. Dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac ont placé en tête Stéphane Mazars (Ensemble !), à qui ils ont accordé 45,85% des voix. En 2e position, Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) recevait 34,29%. Léon Thebault (Nouveau Front populaire) captait 17,62% des électeurs. C'est aussi Stéphane Mazars qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 43,58%, devant Jean-Philippe Chartier avec 31,48% et Léon Thebault avec 22,74%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac ? Au fil des précédents scrutins électoraux, les 2 224 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 a été de 73,5%, surpassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 772 inscrits sur les listes électorales à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, 57,84% étaient allés voter, contre une participation de 54,73% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - 73,5% de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac À Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, le niveau de participation est incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces législatives 2024. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac s'élevait à 73,5%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 765 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,83% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,93% au second tour, soit 1 357 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,82% au premier tour et 50,88% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac ?

17:29 - Élections législatives à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac : un éclairage démographique À Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans la ville, 11,91% des résidents sont des enfants, et 42,72% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2020,49 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 950 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,43%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,29%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,65%, comme à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.