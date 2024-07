Résultat des législatives 2024 à Laissac-Sévérac l'Église (12310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Laissac-Sévérac l'Église, quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Laissac-Sévérac l'Église, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,96% des votes dans la localité. Un chiffre qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (15,56%).

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Laissac-Sévérac l'Église en 2 ans Le résultat en faveur du RN sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 21 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Reste maintenant à savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Stéphane Mazars l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Laissac-Sévérac l'Église, obtenant 39,30% des votes sur place. Sur la commune de Laissac-Sévérac l'Église, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 69,96% contre 30,04% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Stéphane Mazars dans la localité.

20:05 - Que peuvent enseigner les résultats de dimanche dernier pour Laissac-Sévérac l'Église ? Avec 44,68% des suffrages, Stéphane Mazars (Ensemble !) a pris la tête à Laissac-Sévérac l'Église, le 30 juin dernier lors du premier tour des législatives. Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) récupérait 36,97%. Léon Thebault (Front populaire) décrochait 15,96% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Stéphane Mazars glanant cette fois 43,58%, devant Jean-Philippe Chartier avec 31,48% et Léon Thebault avec 22,74%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Laissac-Sévérac l'Église ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Laissac-Sévérac l'Église, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 25,68%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 38,42% dans la commune de Laissac-Sévérac l'Église. L'abstention était de 42,32% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation à Laissac-Sévérac l'Église va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives ? Le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des facteurs importants des législatives 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 25,68%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 575 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,95% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,04% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,53% au premier tour. Au second tour, 49,34% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Laissac-Sévérac l'Église ?

17:29 - Élections législatives à Laissac-Sévérac l'Église : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Laissac-Sévérac l'Église, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 155 habitants répartis dans 1 317 logements, cette ville présente une densité de 103 hab par km². Ses 184 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 16,16% des résidents sont des enfants, et 31,68% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1263,10 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Laissac-Sévérac l'Église manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.