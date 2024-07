Résultat des législatives 2024 à Salles-la-Source (12330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 41,03% au 2e tour pour la gauche à Salles-la-Source La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a glané plus de 28% des votes au niveau national contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,28% des voix à Salles-la-Source. Un chiffre en baisse en comparaison des 29,52% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 41,03% à l'époque.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Salles-la-Source Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Quoi qu'il arrive, une étape de plus devrait être passée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel au second tour à Salles-la-Source ? Se tourner vers le scrutin législatif de 2022 est également d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Les élections législatives il y a deux ans à Salles-la-Source seront également favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui récolteront 43,42% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de l'Aveyron. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Stéphane Mazars (LREM) au sommet localement, avec 58,97%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,03%.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Salles-la-Source ? Avec 42,96% des votes, Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) a pris les devants à Salles-la-Source, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Léon Thebault (Front populaire) et Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) avec respectivement 28,28% et 26,97% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Stéphane Mazars glanant cette fois 43,58%, devant Jean-Philippe Chartier avec 31,48% et Léon Thebault avec 22,74%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Salles-la-Source : un taux de participation inattendu ? Au fil des dernières années, les 2 372 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Salles-la-Source a atteint 23,8%, moins élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 965 inscrits sur les listes électorales à Salles-la-Source, 37,76% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec une abstention de 41,45% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Salles-la-Source, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 sera un élément déterminant L'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement la participation. Dans la localité, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 23,8%. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 952 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 19,21% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 16,14% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,78% au premier tour et 48,08% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Salles-la-Source ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Salles-la-Source Quelle influence les électeurs de Salles-la-Source exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 17,67% des résidents sont des enfants, et 31,8% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (74,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 117 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,2%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,53%, comme à Salles-la-Source, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.