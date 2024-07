Résultat des législatives 2024 à Rodez : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Rodez révèlent les tendances électorales

Comment les habitants de Rodez peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,63% et une densité de population de 2142 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (69,83%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 7 334 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (30,03%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,79%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 9,78% à Rodez, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.