Résultat des législatives 2024 à Montrozier (12630) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Sur qui vont se rabattre les orphelins du Front populaire à Montrozier ?

L'autre interrogation qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Montrozier, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 27,55% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 26,26% de la Nupes au premier tour en 2022.