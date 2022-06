Résultat des législatives à Orange - Election 2022 (84100) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Orange

Le résultat des élections législatives 2022 à Orange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Le résultat de la législative à Orange est tombé. La représentante Rassemblement National arrive en première place chez les 19494 citoyens votant dans la 4ème circonscription du Vaucluse résidant à Orange. L'abstention représente 58% des habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Marie-France Lorho a amassé 47% des votes au niveau de la ville. Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 24% et 15% des votes. Les électeurs des 47 autres communes rattachées à la 4ème circonscription du Vaucluse voteront-ils comme ceux d'Orange ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Orange Marie-France Lorho Rassemblement National 41,01% 46,53% Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,27% 24,30% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,14% 15,12% Roger Rossin Les Républicains 7,67% 5,46% Betty Carvou Ecologistes 2,59% 2,41% Anne-Marie Hautant Régionaliste 1,49% 2,15% Marc Governatori Ecologistes 1,46% 1,27% Nicolas Petillot Divers extrême gauche 1,18% 0,98% Alexandre Rigord Ecologistes 1,09% 1,26% Jean-Marie Wailly Divers 0,11% 0,51% Participation au scrutin Circonscription Orange Taux de participation 46,68% 42,44% Taux d'abstention 53,32% 57,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13% 3,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,00% Nombre de votants 42 197 8 274

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Orange sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel résultat aux législatives d'Orange pour la Nupes ? Les votants d'Orange avaient donné 18,69% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier round de la présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,08% et 0,77% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 22,54% à Orange pour ce premier tour. 16:30 - À Orange, des sondages aussi parlants ? A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Orange, Marine Le Pen achevait la course en première position avec 31,63% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,71%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 18,69% et Éric Zemmour à 12,87%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être remettre en question ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives à Orange À Orange, l'une des grandes inconnues des élections législatives sera sans aucun doute l'abstention. La crainte d'un retour de l'épidémie de coronavirus et ses répercussions en matière économique et sanitaire seraient susceptibles de dépouiller les urnes de leurs citoyens à Orange. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,9% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,32% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Orange quels étaient les chiffres de l'abstention à Orange en 2017 ? L'étude des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les législatives, sur les 19 727 inscrits sur les listes électorales à Orange, 45,6% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 44,37% pour le dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Orange Les éléments de contexte de ces législatives à Orange sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Orange : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Orange (84) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,63% des voix au premier tour à Orange, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 21,71% et 18,69% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Orange avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 55,50% des votes, laissant ainsi à Emmanuel Macron 44,50% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?