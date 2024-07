Résultat des législatives 2024 à Bollène : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Les données démographiques de Bollène révèlent les tendances électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bollène est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 605 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 080 entreprises, Bollène se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (26,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 199 personnes (8,67%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2164,4 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,09%, révélant une situation économique en demi-teinte. Ainsi, Bollène incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.