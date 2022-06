Résultat de la législative à Ouzouer-sur-Loire : 2e tour en direct

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Ouzouer-sur-Loire, sa tête d'affiche avait atteint 16,81% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. À Ouzouer-sur-Loire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,02%, 2,9%, 1,61% et 3,68% le 10 avril. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 23,21% pour la Nupes pour ces législatives à Ouzouer-sur-Loire.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Ouzouer-sur-Loire ?

La candidature Rassemblement National a amassé 34,71% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des élections législatives. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,81% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 15,44% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.