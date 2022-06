Résultat de la législative à Palaiseau : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Palaiseau dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Palaiseau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les enquêtes des sondeurs, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Palaiseau ? La majorité a vu son résultat chuter très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Palaiseau. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Lors du dernier scrutin, à Palaiseau, Emmanuel Macron accostait en tête au premier round de l'élection avec 30,44% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 30,26%. Suivaient Marine Le Pen avec 10,3% et Yannick Jadot, quatrième à 7,96%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Palaiseau À Palaiseau, l'un des critères forts des élections législatives sera indéniablement le taux d'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,06% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,69% au premier tour. L'inflation qui grève les finances des familles combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle sont de nature à bénéficier au camp de l'abstention à Palaiseau. 11:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion des législatives à Palaiseau ? L'observation des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les législatives de 2017, 54,73% des personnes en capacité de participer à une élection à Palaiseau avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 43,44% au dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Palaiseau dispose d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce premier volet des législatives 2022 à Palaiseau, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 13 candidats dans la circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans les 26 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Palaiseau

Les élections législatives 2022 auront lieu à Palaiseau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Ecaterina Askar Droite souverainiste Wendy Lonchampt Reconquête ! Chantal Lacarriere Les Républicains Mokrane Sahari Divers droite Elisabeth Piotelat Divers gauche Lisa Haddad Rassemblement National Jules Rohault de Fleury Divers gauche Franck Chen Divers droite Amélie de Montchalin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pierre Baronet Divers Bastien Vayssière Divers extrême gauche Jérôme Guedj Nouvelle union populaire écologique et sociale Esther Bommelaer Ecologistes

Législatives 2022 à Palaiseau : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Palaiseau ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des votes au premier tour à Palaiseau, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 30% et 10% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Palaiseau avec 78% des votes, abandonnant par conséquent 22% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir la majorité de l'Assemblée nationale ?