Résultat des législatives 2024 à Villebon-sur-Yvette : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Villebon-sur-Yvette : un éclairage démographique

Quel impact auront les électeurs de Villebon-sur-Yvette sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 18,61% des résidents sont des enfants, et 6,6% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,58%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,59% et d'une population immigrée de 11,45% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,17%), témoigne d'une population instruite à Villebon-sur-Yvette, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.