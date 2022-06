18:50 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Panazol ?

Les votants de Panazol avaient accordé 19,08% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,86% et 2,96% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 25,9% à Panazol pour ce premier tour des législatives.