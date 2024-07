Résultat des législatives 2024 à Eymoutiers (87120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Eymoutiers, le binôme Front populaire a pour sa part glané 51,85% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score plus élevé en comparaison des 47,8% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 63,04% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Eymoutiers pour les législatives ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Eymoutiers ce dimanche 7 juillet ? La projection est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Eymoutiers ? Damien Maudet (Nouveau Front populaire) a réuni 51,85% des suffrages à Eymoutiers dimanche 30 juin, au soir du 1er tour des législatives. En 2e place, Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) décrochait 22,9%. Ensuite, Isabelle Negrier (Majorité présidentielle) recevait 22,48% des électeurs. C'est aussi Damien Maudet qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 36,94%, devant Camille Dos Santos de Oliveira avec 32,83% et Isabelle Negrier avec 26,99%.

19:21 - Le défi de la participation analysé avec attention à Eymoutiers L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En comparaison avec les européennes de 2024, la participation au premier tour des législatives 2024 à Eymoutiers s'est renforcée de 13 points, parvenant à 70,97%. Durant le précédent scrutin européen, sur les 1 432 inscrits sur les listes électorales à Eymoutiers, 57,05% s'étaient en effet rendus aux urnes. La participation était de 57,08% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Eymoutiers Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Eymoutiers ? Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Eymoutiers s'élevait à 70,97%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,09% au premier tour. Au second tour, 53,48% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Eymoutiers ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,74% des votants de la ville, contre un taux de participation de 74,55% au premier tour, c'est-à-dire 1 066 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient susceptibles d'inciter les citoyens d'Eymoutiers (87120) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Eymoutiers Dans la commune d'Eymoutiers, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec 25% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,56%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 658 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,16% et d'une population étrangère de 9,73% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Eymoutiers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,53% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.