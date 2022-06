Résultat de la législative à Panissières : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Panissières sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Panissières. En direct 18:10 - La Nupes inexistante dans la ville il y a sept jours Le nombre de votants de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés sera un des paramètres de ces élections législatives en France. Cet électorat représentait 21,23% des suffrages à Panissières lors du premier tour. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,44%, 4,43%, 1,78% et 1,85% il y a deux mois. La coalition de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 23,5% à Panissières pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée au premier tour Grâce à 23,87% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Panissières à l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Les Républicains décroche 23,48% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 21,82% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Panissières Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 65,3% des électeurs de Panissières au premier tour, contre un taux d'abstention de 53,17% au second round. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Le député de Panissières sera connu ce 19 juin C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Panissières, avec le second tour dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 2210 électeurs de Panissières ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultats des législatives 2022 à Panissières - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Panissières aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Pierre Taite Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Panissières - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Panissières

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Panissières Julien Borowczyk (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,43% 21,82% Jean-Pierre Taite (Ballotage) Les Républicains 25,36% 23,48% Grégoire Granger Rassemblement National 20,88% 23,87% Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,99% 21,23% Maylis Perrot Reconquête ! 4,06% 3,03% Marie-Belle Robinot Droite souverainiste 1,25% 2,54% Catherine Briaut Ecologistes 1,16% 1,96% Yves Petiot Divers extrême gauche 1,07% 1,47% Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche 0,80% 0,59% Participation au scrutin Circonscription Panissières Taux de participation 50,69% 47,74% Taux d'abstention 49,31% 52,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49% 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,95% Nombre de votants 56 336 1 055

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Panissières. Le représentant Rassemblement National décroche la première position chez les 2210 citoyens votant dans la 6ème circonscription de la Loire et résidant à Panissières. Reste à savoir si les citoyens des 121 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de la Loire voteront comme ceux de Panissières. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 52% (1 055 votants). Grégoire Granger a amassé 24% des voix à l'échelle de la commune. Jean-Pierre Taite (Les Républicains) glane 23% des votes. Quant à lui, Julien Borowczyk (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 22% des voix.

Législatives 2022 à Panissières : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29.1% des votes au premier tour à Panissières, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28.4% et 15.4% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 51.2% des suffrages face à Marine Le Pen (48.8%). En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Panissières ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.