Le résultat des élections législatives 2022 à Panissières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire

Le résultat de l'élection législative à Panissières est dorénavant officiel. C'est le représentant Rassemblement National qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 2210 électeurs de Panissières votant dans la 6ème circonscription de la Loire. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 52% (1 055 votants). Les électeurs des 121 autres communes appartenant à la 6ème circonscription de la Loire voteront-ils comme ceux de Panissières ? Grégoire Granger a effectivement rassemblé 24% des votes. Jean-Pierre Taite (Les Républicains) et Julien Borowczyk (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 23% et 22% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Panissières Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,43% 21,82% Jean-Pierre Taite Les Républicains 25,36% 23,48% Grégoire Granger Rassemblement National 20,88% 23,87% Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,99% 21,23% Maylis Perrot Reconquête ! 4,06% 3,03% Marie-Belle Robinot Droite souverainiste 1,25% 2,54% Catherine Briaut Ecologistes 1,16% 1,96% Yves Petiot Divers extrême gauche 1,07% 1,47% Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche 0,80% 0,59% Participation au scrutin Circonscription Panissières Taux de participation 50,69% 47,74% Taux d'abstention 49,31% 52,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,95% Nombre de votants 56 336 1 055

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29.1% des votes au premier tour à Panissières, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28.4% et 15.4% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 51.2% des suffrages face à Marine Le Pen (48.8%). En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Panissières ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.