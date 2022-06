Résultat de la législative à Paradou : 2e tour en direct

Le poids des électeurs du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 dans toute la France. Cet électorat représentait 16,65% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. À Paradou, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,28%, 5,85%, 1,11% et 1,9% le 10 avril. Ce sont donc 22,14% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Paradou.

15:30 - À Paradou, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée

Le 12 juin dernier pour le premier round, les citoyens de Paradou ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 27,94% des bulletins de vote. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 25,8% et 16,65% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.