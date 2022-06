En direct

18:58 - Que vont choisir les supporters de gauche à Parempuyre ? Dans l'unique bureau de vote de Parempuyre, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 20,26% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,1% et 2,74% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 28,1% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Parempuyre ? À Parempuyre, Emmanuel Macron figurait en pôle position de la dernière élection avec 27,27% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 26,21%. Arrivaient ensuite, avec 20,26%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,76%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ce paysage lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - À Parempuyre, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À Parempuyre, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ces législatives 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 77,79% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,19% au premier tour, ce qui représentait 5 783 personnes. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait notamment capable d'éloigner les citoyens de Parempuyre des bureaux de vote.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Parempuyre lors des législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 9 045 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 6 163 personnes en âge de voter à Parempuyre, 50,22% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 42,28% pour le deuxième round.