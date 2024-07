Résultat des législatives 2024 à Saint-Louis-de-Montferrand (33440) – 2e tour [PUBLIE]

Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a accumulé les points des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Saint-Louis-de-Montferrand, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 35,35% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 62,76% à l'époque.

La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le nombre de voix du Rassemblement national devrait lui offrir la victoire à Saint-Louis-de-Montferrand. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs également gagnés par le parti dans la localité depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 14 points qui peut encore évoluer.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Louis-de-Montferrand et leurs implications électorales

Dans la commune de Saint-Louis-de-Montferrand, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,54%. De plus, le taux de familles propriétaires (64,62%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2088,71 € par mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 631 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,21% et d'une population étrangère de 6,84% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Saint-Louis-de-Montferrand mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,71% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.