Résultat de la législative à Pargny-sur-Saulx : 2e tour en direct

Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire sera une clé du résultat de ces élections législatives en France. Ces électeurs ont représenté 14,48% des suffrages à Pargny-sur-Saulx le 12 juin dernier. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or à Pargny-sur-Saulx, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,2%, 0,71%, 0,24% et 1,66% il y a deux mois. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 16,81% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Pargny-sur-Saulx.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Pargny-sur-Saulx ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les spécificités des territoires, comme par exemple à Pargny-sur-Saulx. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Pargny-sur-Saulx ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 36,55% des bulletins de vote. Elle a devancé les candidats Divers droite et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent respectivement 35,63% et 14,48% des votes.