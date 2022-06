Résultat des législatives à Pargny-sur-Saulx - Election 2022 (51340) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pargny-sur-Saulx

Le résultat des élections législatives 2022 à Pargny-sur-Saulx est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Marne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Pargny-sur-Saulx. Dans la 5ème circonscription de la Marne, les 1290 citoyens de Pargny-sur-Saulx ont désigné le candidat Rassemblement National. Pierre Thionnet a engrangé 37% des voix dans la localité. Charles de Courson (Divers droite) décroche 36% des votes. Quant à elle, Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 14% des suffrages. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 252 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Pargny-sur-Saulx. La participation s'établit à 34% des citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Marne, ce qui représente 439 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pargny-sur-Saulx Charles de Courson Divers droite 44,54% 35,63% Pierre Thionnet Rassemblement National 27,24% 36,55% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 14,48% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 5,06% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 3,68% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 1,38% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 1,15% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,69% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 1,38% Participation au scrutin Circonscription Pargny-sur-Saulx Taux de participation 49,02% 34,03% Taux d'abstention 50,98% 65,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 0,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,23% Nombre de votants 37 253 439

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pargny-sur-Saulx sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Quel résultat à Pargny-sur-Saulx pour les Insoumis et leurs alliés ? Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France comme à Pargny-sur-Saulx, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ce dernier avait atteint 14,2% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 0,71% et 0,24% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 15,15% à Pargny-sur-Saulx pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Pargny-sur-Saulx ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance à Pargny-sur-Saulx ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Avec 53,61% des votes exprimés, au 1er round à Pargny-sur-Saulx cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron terminait deuxième à 17,87%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,2% et Éric Zemmour à 4,85%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Pargny-sur-Saulx ? À Pargny-sur-Saulx, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et de l'essence sont de nature à détourner les citoyens de Pargny-sur-Saulx (51340) des urnes. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 68,64% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 66,69% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Pargny-sur-Saulx aux élections législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 1 327 personnes habilitées à participer à une élection à Pargny-sur-Saulx s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 36,7%), contre un taux de participation de 33,53% pour le deuxième round. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives à Pargny-sur-Saulx Pour ces législatives à Pargny-sur-Saulx, l'unique bureau de vote (Salle de Réunions) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Législatives 2022 à Pargny-sur-Saulx : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 53,61% des suffrages au premier tour à Pargny-sur-Saulx. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,87% et 14,20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Pargny-sur-Saulx avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 72,66% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 27,34% des suffrages. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Pargny-sur-Saulx (Marne) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français.