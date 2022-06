En direct

19:41 - Quel résultat à Patay pour la coalition de gauche ? Dans les 2 bureaux de vote de Patay, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait obtenu 11,09% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,4% et 1,2% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 14,69% à Patay pour ces légilsatives.

16:30 - À Patay, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection à Patay avec 35,56% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 26,87%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 11,09% et Éric Zemmour à 7,59%. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Patay ? À Patay, le taux d'abstention sera incontestablement un facteur fort de ce scrutin législatif 2022. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à éloigner les citoyens de Patay (45310) des bureaux de vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 29,95% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives, un élément fort à Patay ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 2 247 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 49,62% au premier tour dans la commune à Patay, contre un taux de participation de 43,99% au second tour.