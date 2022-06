Résultat de la législative à Pélissanne : en direct

12/06/22 17:12

11 candidats se présentent dans l'unique circonscription de Pélissanne ce 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Et les 9151 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 10 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette première manche.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Pélissanne. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de priver les urnes de leurs citoyens à Pélissanne. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 9 151 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 76,19% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,91% au premier tour, c'est-à-dire 7 038 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

À Pélissanne, Emmanuel Macron remportait la première position de la dernière présidentielle avec 26,88% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 25,85%. Suivaient, avec 16,41%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,87%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement infléchir ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Quel candidat les habitants de Pélissanne mettront-ils en première place des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27% des suffrages au premier tour à Pélissanne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Pélissanne avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 52% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 48% des voix.