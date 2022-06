Résultat de la législative à Peltre : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Peltre. Dimanche 12 juin pour le premier tour, les citoyens de Peltre ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 25,84% des suffrages. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 17,88% des voix. A la 3e position, la candidature Divers gauche capte 17,74% des votes.

Les inscrits sur les listes électorales de Peltre (57245) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35% des votes au premier tour à Peltre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 14% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Peltre avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 65% des suffrages, abandonnant par conséquent 35% des suffrages à Marine Le Pen.