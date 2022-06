En direct

20:05 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Peltre ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Peltre, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait cumulé 14,21% des suffrages il y a deux mois sur place. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,14% et 1,4% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 20,75% à Peltre pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Peltre ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Peltre ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle a baissé tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Lors du dernier scrutin, à Peltre, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position de l'élection avec 35,33% des voix, devant Marine Le Pen à 21,96%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 14,21% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,79%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Peltre ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Peltre ? Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,48% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 093 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives, un élément décisif à Peltre ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, lors des législatives, 54,53% des inscrits sur les listes électorales de Peltre avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 50,8% pour le deuxième tour.