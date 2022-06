Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Peri, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 11,99% des suffrages il y a deux mois sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,89% et 0,65% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,54% à gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Peri ?

Au précédent scrutin, à Peri, Marine Le Pen finissait à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 34,75% des voix, devant Emmanuel Macron à 16,23%. On trouvait plus loin Éric Zemmour à 12,97% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,99%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront peut-être ces équilibres lors des législatives à Peri ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.