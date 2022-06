Résultat de la législative à Perrignier : 2e tour en direct

En direct

18:40 - La Nouvelle union populaire avait terminé en 3e position à Perrignier il y a sept jours Les habitants de Perrignier avaient apporté 17,04% de leurs suffrages aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour le 1er round de la législative. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,02%, 5,14%, 1,68% et 2,27% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait une réserve de voix de 24,11% à gauche.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Perrignier ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone masquent parfois des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Perrignier. Grâce à 24,61% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Perrignier au soir du premier round des législatives dimanche 12 juin. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent respectivement 21,69% et 17,04% des votes.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Perrignier aux législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,11% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 24,29% au premier tour. Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 57,35% des personnes en capacité de voter à Perrignier avaient boudé les urnes.