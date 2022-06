Résultat des législatives à Perrignier - Election 2022 (74550) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Perrignier. À Perrignier, les 1381 électeurs rattachés à la 5ème circonscription de la Haute-Savoie ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Reste encore à savoir si les habitants des 59 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie voteront comme ceux de Perrignier. Au sein de la localité, Jessica Terreni a collecté 25% des votes. Anne-Cécile Violland (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent respectivement 22% et 17% des votes. Le niveau de la participation atteint 43% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (792 non-votants).

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Perrignier ( Haute-Savoie ) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 26,3% des votes au premier tour à Perrignier. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,8% et 15,0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Perrignier avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 51,3% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,7% des voix.