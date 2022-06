Résultat de la législative à Pîtres : 2e tour en direct

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des législatives à Pîtres ?

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien sûr tenir compte des spécificités des territoires, comme à Pîtres. A l'occasion du 1er round des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Pîtres ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu 32,77% des votes. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 29,26% et 21,28% des suffrages.