Résultat des législatives à Plaine-et-Vallées : l'élection 2024 en direct

Comment ont voté les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Début juin, lors des élections européennes, 50,49% des personnes en capacité de participer à une élection à Plaine-et-Vallées avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 50,79% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,31% au premier tour et seulement 48,26% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

08:02 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Plaine-et-Vallées ?

Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Plaine-et-Vallées (de Mairie Salle de La Halle Oiron à Mairie Annexe de Brie). Pour les législatives 2024, les 577 députés de l'Assemblée législative vont être élus lors d'un scrutin uninominal à deux tours. Autrement dit, ce 30 juin 2024, les 1 752 votants de Plaine-et-Vallées vont devoir se décider parmi les différents candidats de leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. A nouveau, il y aura deux tours pour désigner les candidatures des différentes factions politiques à Plaine-et-Vallées, comme dans la France entière. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.