19:45 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Plaine-et-Vallées ?

Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Plaine-et-Vallées, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait enregistré 14,6% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,37% et 1,35% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,72% du côté de la gauche, en plus des voix de Mélenchon.