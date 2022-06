Résultat des législatives à Plan-d'Aups-Sainte-Baume - Election 2022 (83640) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Le résultat des élections législatives 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Plan-d'Aups-Sainte-Baume. À Plan-d'Aups-Sainte-Baume, les habitants rattachés à la 6ème circonscription du Var ont désigné le candidat Rassemblement National. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Plan-d'Aups-Sainte-Baume. Les habitants de 31 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var. Frank Giletti a réuni 36% des suffrages dans la localité. Il précède Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent dans l'ordre 20% et 18% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 51%, ce qui représente 854 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plan-d'Aups-Sainte-Baume Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 36,34% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 17,80% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 20,15% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 8,28% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,06% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 3,83% Didier Cade Régionaliste 1,66% 0,87% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 1,85% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,36% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 1,98% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,87% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,37% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Plan-d'Aups-Sainte-Baume Taux de participation 46,16% 49,14% Taux d'abstention 53,84% 50,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,24% Nombre de votants 58 855 825

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plan-d'Aups-Sainte-Baume sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Plan-d'Aups-Sainte-Baume ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 12,61% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,27% et 0,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 18,34% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 36,13% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 17,57%, puis Éric Zemmour à 13,22% et Jean-Luc Mélenchon à 12,61%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche un peu moins de 28% dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question cette donne et donc le résultat des législatives à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 663 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,12% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 1 336 personnes. La crainte d'un retour de l'épidémie de coronavirus serait susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Plan-d'Aups-Sainte-Baume. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Plan-d'Aups-Sainte-Baume ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins passés. Lors des législatives de 2017, parmi les 1 408 inscrits sur les listes électorales à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, 57,03% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 50,36% au round deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les citoyens de Plan-d'Aups-Sainte-Baume ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Plan-d'Aups-Sainte-Baume, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 13 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1663 habitants de Plan-d'Aups-Sainte-Baume ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume : les enjeux