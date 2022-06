Résultat des législatives à Plateau-des-Petites-Roches - 2e tour élection 2022 (38660) [DEFINITIF]

19/06/22 20:31

Résultats des législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Plateau-des-Petites-Roches est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plateau-des-Petites-Roches Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale - 71,31% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 28,69% Participation au scrutin Circonscription Plateau-des-Petites-Roches Taux de participation - 60,45% Taux d'abstention - 39,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 2,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 1,26% Nombre de votants - 1 108

Le résultat du deuxième tour de l' élection législative à Plateau-des-Petites-Roches a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Dans la 5ème circonscription de l'Isère, les 1833 électeurs de Plateau-des-Petites-Roches ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale, dimanche 19 juin. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Plateau-des-Petites-Roches . L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère atteint 39.55% (725 non-votants). Dans le scrutin qui le confrontait à Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Jérémie Iordanoff a collecté 71.31% des suffrages dans la commune. Florence Jay récupère 28.69% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Plateau-des-Petites-Roches. Les électeurs de 64 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plateau-des-Petites-Roches Jérémie Iordanoff (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 57,74% Florence Jay (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 19,09% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 7,78% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,45% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 2,87% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,13% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 1,67% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 2,04% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,65% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 1,30% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Plateau-des-Petites-Roches Taux de participation 51,92% 59,51% Taux d'abstention 48,08% 40,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,18% Nombre de votants 55 054 1 092

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Plateau-des-Petites-Roches sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Plateau-des-Petites-Roches. En direct 18:38 - Un élu ce soir pour le bloc des Insoumis ? La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 62,05% à Plateau-des-Petites-Roches avant le premier tour des législatives. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 57,74% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la première marche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Plateau-des-Petites-Roches ? Grâce à 57,74% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Plateau-des-Petites-Roches dimanche 12 juin pour le 1er tour des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 19,09% des votes. La candidature Rassemblement National obtient 7,78% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention à Plateau-des-Petites-Roches peut-elle encore monter lors du 2ème tour des législatives 2022 ? L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation représentait 72,1% dans la commune. La participation était de 82,48% au premier tour, ce qui représentait 1507 personnes. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? Dimanche dernier, 40,49% des personnes aptes à participer à une élection à Plateau-des-Petites-Roches avaient déserté les urnes. 10:30 - Les élections législatives 2022 sont lancées à Plateau-des-Petites-Roches ! Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Plateau-des-Petites-Roches ce 19 juin, pour le second round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Les 1827 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 2ème volet.

Législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Plateau-des-Petites-Roches ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Durant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 44,0% des suffrages au premier tour à Plateau-des-Petites-Roches. L'ex-parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 18,6% et 13,7% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 76,2% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 23,8% des voix.