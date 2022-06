Résultat des législatives à Plateau-des-Petites-Roches - Election 2022 (38660) [PUBLIE]

12/06/22 22:47

Résultat des législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches

Le résultat des élections législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Le résultat du premier round de l' élection législative à Plateau-des-Petites-Roches est connu. À Plateau-des-Petites-Roches, les 1835 habitants rattachés à la 5ème circonscription de l'Isère ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'échelle de la ville, Jérémie Iordanoff a recueilli 58% des voix. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) le suivent grâce à 19% et 8% des voix. Le taux d'abstention atteint 40% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription. Reste à savoir si les électeurs des 64 autres communes rattachées à la 5ème circonscription de l'Isère feront les mêmes choix que ceux de Plateau-des-Petites-Roches.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plateau-des-Petites-Roches Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 57,74% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 19,09% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 7,78% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,45% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 2,87% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,13% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 1,67% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 2,04% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,65% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 1,30% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Plateau-des-Petites-Roches Taux de participation 51,92% 59,51% Taux d'abstention 48,08% 40,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,18% Nombre de votants 55 054 1 092

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plateau-des-Petites-Roches sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:00 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Plateau-des-Petites-Roches ? Avec un score de 44,01% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Plateau-des-Petites-Roches. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 13,73% et 2,69% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 16,42% du côté de la gauche, en plus des voix de Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Plateau-des-Petites-Roches ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Au précédent scrutin, à Plateau-des-Petites-Roches, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position au premier tour de la présidentielle avec 44,01% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,57%, puis Yannick Jadot à 13,73% et Marine Le Pen, quatrième avec 7,54%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Plateau-des-Petites-Roches. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 827 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,1% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 82,48% au premier tour, ce qui représentait 1 507 personnes. L'inflation qui plombe le budget des foyers français est capable de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Plateau-des-Petites-Roches. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Plateau-des-Petites-Roches à l'occasion des élections législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation avait atteint 56,26% au premier tour au niveau de Plateau-des-Petites-Roches, à comparer avec un taux de participation de 40,0% pour le tour deux. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches Au cas où vous peinez à faire votre choix entre les 11 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Plateau-des-Petites-Roches, pas de panique. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Plateau-des-Petites-Roches : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Plateau-des-Petites-Roches ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Durant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 44,0% des suffrages au premier tour à Plateau-des-Petites-Roches. L'ex-parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 18,6% et 13,7% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 76,2% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 23,8% des voix.