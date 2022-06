Résultat de la législative à Plombières-lès-Dijon : 2e tour en direct

En direct

18:09 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon pas si loin à Plombières-lès-Dijon Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Plombières-lès-Dijon, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième étape des législatives. Son postulant a donc un poids ce dimanche 19 juin. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 22,43%, 4,85%, 1,62% et 2,67% en avril. Soit un point de départ théorique de 31,57% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Plombières-lès-Dijon.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Plombières-lès-Dijon ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Plombières-lès-Dijon. Avec 29,72% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Plombières-lès-Dijon à l'occasion du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 28,21% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National récupère 19,58% des voix.

13:30 - À Plombières-lès-Dijon, la participation va-t-elle encore baisser au 2e tour des législatives 2022 ? Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round et 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 40,28% des inscrits sur les listes électorales de Plombières-lès-Dijon avaient pris part au vote au deuxième tour, autrement dit 775 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote.