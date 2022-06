Résultat de la législative à Plonéis : 2e tour en direct

Un total de 29,73% des voix pouvait être espéré pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Plonéis. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a obtenu 25,62% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Plonéis. Ce qui avait tout de même offert la deuxième position à la Nupes.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Plonéis ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Plonéis. Grâce à 36,8% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Plonéis le 12 juin dernier lors du premier round des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 25,62% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National ramasse 18,46% des voix.