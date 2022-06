Résultat de la législative à Plouay : en direct

12/06/22 11:00

La ville de Plouay ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 12 candidats se présentent pour cette élection législative à Plouay soit un peu plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Union des Démocrates et des Indépendants

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel postulant à l'Assemblée nationale mettront en tête des résultats des législatives en 2022 les électeurs vivant à Plouay à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les administrés de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32% des voix au premier tour à Plouay. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 16% des votes. Le choix des citoyens de Plouay était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 42% des suffrages.