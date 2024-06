Résultat des législatives à Pluduno : l'élection 2024 en direct

12:08 - Comprendre le taux de participation aux élections à Pluduno

Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,15% au niveau de Pluduno, à comparer avec une abstention de 39,36% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,07% au premier tour. Au second tour, 44,33% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.